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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (6)

        YANGINBÜYÜYOR; YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDASakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:40
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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (6)
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        YANGINBÜYÜYOR; YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlandı. Alevler, söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Geyve'nin Bayat Mahallesi ile Osmaneli’nin Ciciler köyü sınırında başlayan, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Osmaneli içmeler mevkisine doğru hızla ilerleyen yangın, büyüyor. Yerleşim yerlerinin diplerine kadar gelen yangın evleri tehdit ediyor.

        ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

        Öte yandan, Sakarya- Bilecik sınırında bulunan İçmeler mevkisindeki yangın söndürme ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin arasında kalan ekip son anda kurtuldu.

        PAMUKOVA- OSMANELİ D650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Pamukova- Osmaneli D650 karayolu, bölgede çıkan yangın nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması ve yetkililerin yönlendirmelerini dikkate alması gerektiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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