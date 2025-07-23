Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (6)

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlandı. Alevler, söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Geyve'nin Bayat Mahallesi ile Osmaneli’nin Ciciler köyü sınırında başlayan, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Osmaneli içmeler mevkisine doğru hızla ilerleyen yangın, büyüyor. Yerleşim yerlerinin diplerine kadar gelen yangın evleri tehdit ediyor.

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