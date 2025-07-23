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        Akyazı'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:57
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        Akyazı'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği belirtildi.

        Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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