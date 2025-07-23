Akyazı'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

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