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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında

        SAKARYA'nınGeyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkıp, ilçenin farklı noktalarında etkili olan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:05
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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında
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        SAKARYA'nınGeyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkıp, ilçenin farklı noktalarında etkili olan yangınlar söndürüldü. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, Bayat Mahallesi'nde dün çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar köyü mevkisindeki ormanda, 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalar sürerken, Pamukova Belediyesi personeli, Taşoluk köyünde alevlerin arasında mahsur kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedbir amaçlı Hacılar ve Taşoluk köyleri boşaltılırken, Taşoluk'ta 3 ev alevler nedeniyle zarar gördü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının 2'nci günü olan 21 Temmuz'da Geyve ilçesine giderek son durumu değerlendirdi. Söndürme çalışmaları 2'nci günde de sürerken, yanan alanlar dronla görüntülendi.

        YANGIN BİLECİK SINIRINA YAKLAŞTI

        Yangın 2'nci gününde kısmen kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Yanan alan hektar olarak bin 500 hektar civarında olduğunu başlangıçta tahmin ediyoruz ancak önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonucunda bu netleşecek" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından 21 Temmuz'da, gece saatlerinde yangın tekrar alevlendi. Yangın bu kez rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırına yaklaştı. Bilecik'te tedbir amaçlı 4 köy boşaltıldı, D-650 kara yolu Osmaneli bölgesi trafiğe kapatıldı.

        '12 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK VE AĞIR HASARLI'

        Yangının 3'üncü olan 22 Temmuz'da söndürme çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" dedi.

        D-650 KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

        Geyve'deki yangınla mücadele sürerken, bu kez Sakarya'nın Adapazarı ve Hendek ilçelerinde orman yangınları çıktı. Ekipler alevlere müdahale etti. Geyve'deki yangın 4'üncü gününde kısmen kontrol altına alınırken, Adapazarı ve Hendek'teki yangınlar söndürüldü. Geyve'de soğutma çalışmaları sürerken, bu kez Geyve ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde dün orman yangını çıktı. D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Doğançay'da meydana gelen orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinası ve 84 personel ile müdahale ediyoruz" denildi.

        BÖLGEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

        Alevler Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler köyü mevkisinde de canlandı. Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, Sakarya- Bilecik sınırında bulunan İçmeler mevkisindeki yangın söndürme ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin arasında kalan ekip, son anda kurtuldu. Bayat Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, diğer bölgelerdeki alevler söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, kapanan D-650 kara yolu da tekrar ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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