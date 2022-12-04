Müzik sevdalısı sosyal bilgiler öğretmeni köy çocuklarının ruhuna dokundu

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SAKARYA (AA) - DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni Kubilay Çelik, 12 kişilik gitar grubu kurduğu köy okulundaki öğrencilerine dersi müzikle sevdirdi.

İstanbul'dan 1,5 yıl önce Gümüşoluk Ortaokuluna tayin olan müzik sevdalısı 38 yaşındaki Çelik, çocukların sanatsal yönlerini geliştirmek için harekete geçti.

Öğrencilerle yaklaşık 7 ay önce gitar grubu kuran Çelik, bazı ders konularını bağlama eşliğinde işleyerek derse katılımını artırdığı çocuklara müzik sevgisi aşılıyor.

Müzikle sanatsal ve sosyal yeterlilikleri gelişen çocuklar, belediyenin düzenlediği bazı programlara katılarak sahne deneyimi yaşıyor.

- "Sosyal bilgiler derslerini her yörenin özellikleriyle anlatıyoruz"

Kubilay Çelik, AA muhabirine, bir müzik öğretmeninden bağlama çalmayı öğrendiğini söyledi.

Çelik, Kocaali'de göreve başladığında çocukları müzikle buluşturmak için bir gitar grubu oluşturduklarını kaydetti.

Çocukların sanatsal yönünü geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Çelik, "Yeni nesil bağlamadan ziyade gitara daha yatkın, biraz popüler kültürle büyüdükleri için ancak biz halk müziğini gitara entegre ederek çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Şehir merkezine uzak köy yerleşim yerlerindeki öğrencilerimiz sanatsal, sosyokültürel faaliyetlere biraz uzak kalıyor. Bu açığı kapatmak için bu adımı attım." diye konuştu.

Çelik, sosyal bilgiler derslerini her yörenin özellikleriyle anlattığını, bazı ders konularını bağlama eşliğinde işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal bilgiler dersi çok zengin bir ders. Müfredatımız içerisinde ortak kültürel değerlerimiz çok işleniyor. 5. sınıflarda 'Kültürel Zenginliğimiz' diye bir konu var. Bu konuyu işlerken kültürden bahsettiğimiz için folklorümüzden, müziğimizden bahsediyoruz. Müziğimizin yetiştirmiş olduğu çok önemli isimler var; Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi. Onlardan örnek eserler sergileyerek çocuklarda bunu daha somut hale getirmiş oluyoruz. İşin daha da güzeli; bu etkinliğe başladıktan sonra derse kazandıramadığımız, dersle çok ilgisi olmayan öğrencilerimizin okula bakış açısı değişti. Derse katılmaları, okula daha severek gelmeleri, bunlar hep müzik sayesinde oldu."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş de bu tür etkinliklerin hem aileler hem de kendileri açısından gurur verici olduğunu belirterek, bu tarz çalışmaların ilçede yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.

Okul müdürü Şenol Kabaoğlu ise bu tür etkinliklerin çocuklarda öz güven duygusunu arttırdığı söyledi.

Öğrencilerin sanatsal etkinliklerle kendilerini iyi hissettiklerini dile getiren Kabaoğlu, "Bu manada çocuklarımızın bu gibi etkinliklerle okul içinde ve dışında daha başarılı olduklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Gitar çalarken kendimi özgür hissediyorum"

Müzik grubunun solistliğini yapan Elif Şanlı da kendi halinde şarkı söylerken öğretmeninin kendisini fark ettiğini anlatarak, "Öğretmenimiz 'Gel birlikte söyleyelim' dedi. Ben de o zamandan beri şarkı söylüyorum. İkinci dönem saz kursu olacak, oraya katılacağım." dedi.

Öğrenci Aras Çelik ise güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Evde boş zamanlarımda gitar çalıyorum. Gitar çalarken kendimi özgür hissediyorum. Güzel bir şey çaldığımda mutlu oluyorum. Derslerime daha iyi çalışıyorum. Motivasyonum daha yüksek oluyor." diye konuştu.

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