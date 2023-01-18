Sakaryaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sakaryaspor ile Altınordu, 20 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 28 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.