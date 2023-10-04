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        Akyazı'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:04
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        Akyazı'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahalle, Ada Caddesi'nde K.B. idaresindeki 54 ABM 067 plakalı kamyonet ile S.A'nın kullandığı 4 CJP 629 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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