Akyazı'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 04.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:04
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle, Ada Caddesi'nde K.B. idaresindeki 54 ABM 067 plakalı kamyonet ile S.A'nın kullandığı 4 CJP 629 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.