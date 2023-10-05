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        Karapürçek'te ortaokul öğrencileri sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:18
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        Karapürçek'te ortaokul öğrencileri sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Karapürçek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Karapürçek Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyor" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip ve Atatürk Ortaokulları öğrencileri katıldı.

        Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyen öğrenciler, "Dengeli besleniyorum sağlıklı yaşıyorum", "Sağlık için hareket edelim hastalıklara veda edelim", "Sağlıklı bir yaşam için sağlıkla hareket et" ve "Hareket et formda kal" yazılı dövizler taşıdı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, toplum sağlığı merkezi doktoru Aslıhan Turan, hemşireler, şube müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

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