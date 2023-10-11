Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'nda olağan meclis toplantısı yapıldı Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ATSO salonunda düzenlenen toplantıda, gündem maddelerinin oylanmasının ardından söz alan meclis ve yönetim kurulu üyeleri, ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.

Toplantıda konuşan Bayraktar, enflasyon yükseldikçe faizin artmasının kaçınılmaz olduğuna değinerek, bunu önlemenin ilk yolunun Türk lirasının değer kaybını önlemekten geçtiğini vurguladı.

Akyazı'da her geçen gün artan yatırım taleplerinden bahseden Bayraktar, şunları söyledi:

"Ulusal kara yolu hatları, demir yolu yük-yolcu hatları ve limanı ile sahip olduğu güçlü ulaşım altyapısının yanı sıra pazara yakınlığı, ham madde ve ara mamul temininde lojistik kolaylığı, sanayi-teknoloji ağına kolay ulaşım imkanları ile ilçemizde yatırım talepleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bölgemize yatırımda bulunmak isteyen girişimcilerin ön talep formlarını almaya başladık."

Bayraktar, Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı Togg'u da oda adına aldıklarını belirterek, aracı ATSO ve bölgenin hizmetinde kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.