Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Nizamettin Şahin'den (68) haber alamayan arkadaşları, Uzunçınar Mahallesi'ndeki evinde gitti.
Şahin'in yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı.
Şahin'in cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.