Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Sakarya Barosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil halkı ve hastaneleri acımasızca hedef aldığının, soykırım ve insanlığa karşı savaş suçu işlediğinin gazete ve televizyonlarda yayınlanan haber ve görüntülerle ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, UCM statüsünün 7'nci maddesine göre adam öldürme, yok etme, köleleştirme, halkı göçe ya da nakle zorlama, uluslararası kamu hukukunun temel hükümlerine aykırı olarak hapsetme veya bedensel hürriyeti ağır bir şekilde ortadan kaldırma, işkence, zulmetme, cinsel özgürlük aleyhine fiillerde bulunma, vatansız bırakma, kişileri ortadan kaldırma ve diğer fiziki ve ruhi sağlığa zarar verici fiillerin, "insanlığa karşı işlenen suç" olarak kabul edildiği kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'de uluslararası insancıl hukukun "silahlı çatışmada sivillerin en geniş ölçüde korunması ve bu korumaya yönelik önlemlerin alınması" gerektiği ilkesini hiçbir şekilde dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, "Gıda, su, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların dahi Gazze'ye girişine İsrail yönetimince izin verilmemektedir. İnsanlık dramının yaşandığı, sivillerin ölüme terk edildiği ve temel insani ihtiyaçlara erişilemeyen Gazze'de hedef gözetmeksizin sivilleri katleden, sivillerin yaşadığı, sığındığı binaları füzelerle yerle bir eden İsrail ordusu, 17 Ekim'de daha da ileri giderek el-Ehli Baptist Hastanesini hedef almıştır. Gözünü kırpmadan sivillerin sığındığı hastaneye dahi saldırı düzenleyen İsrail, insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlarını en ağır biçimde işlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmesi nedeniyle cezalandırılması için UCM'ye başvuruda bulunulduğu kaydedildi.