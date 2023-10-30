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        Askerdeyken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektubunu 21 yıl sonra teslim aldı

        Mardin'de vatani görevini yaptığı sırada "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan Zeki Öztürk, içerisinde para ve askerlik fotoğrafının da yer aldığı mektubunu almanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:01
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        Askerdeyken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektubunu 21 yıl sonra teslim aldı
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        Mardin'de vatani görevini yaptığı sırada "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan Zeki Öztürk, içerisinde para ve askerlik fotoğrafının da yer aldığı mektubunu almanın heyecanını yaşadı.

        PTT AŞ'nin 2002'de düzenlediği kampanyaya Mardin'de askerlik yaptığı sırada katılan Sakaryalı Öztürk, 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılında ulaştırılmak üzere yazdığı, içinde askerlik fotoğrafı, para ve 12 sayfalık mektup bulunan zarfı Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldiği memleketi Akyazı'da PTT Şubesi'nden aldı.

        Öztürk, AA muhabirine, büyük onur duyduğunu ve insanın kendisine yazdığı mektubun 20 yıl sonra ulaşmasının tuhaf hissettirdiğini söyledi.

        Mektubu aldığında oldukça heyecanlandığını dile getiren Öztürk, "Daha mektubu okumadım, çok tesadüf oldu. Normalde Fethiye'de yaşıyorum. Postane mektubu getirmiş ama beni bulamadığı için teslim edememişler. 3 gün sonra haberim oldu, bugün gidip mektubumu aldım." dedi.

        Öztürk, zarfı açınca 12 sayfa mektup yazdığını gördüğünü anlatarak, "Şu anda içinde neler yazdığını bilmiyorum. O zaman yalnızdım, eşim ve çocuklarım yoktu. Şimdi iki oğlum var ve evliyim. Köyümde mektubu almak nasip oldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılında böyle bir şey almak insanı gerçekten çok gururlandırıyor." diye konuştu.

        Askerde kampanyadan haberdar olduğunu aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

        "Alay komutanının habercisiydim, postane ile çok işim olduğundan dolayı kampanyadan haberim olmuştu. 100. yıla mektup diye o zaman 'Ya nasip' dedik. 100. yıla olur muyuz, olmaz mıyız, mektubu yazmaya başladım. 12 sayfa mektup yazmışım kendime. Akşam saat 21.45'te bu mektubu yazmaya başladığımdan herhalde 3-4 saat sürmüştür diye tahmin ediyorum. Okumak için sabırsızlanıyorum, sadece ilk sayfasını okudum, gerisini okuduğumda neler hissedeceğiz bakalım."

        Eşi Fatma Öztürk eşinin mektubu yazdığını unuttuğunu, öğrendiğinde ise çok şaşırdıklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

        Öztürk'ün kendisine yazdığı mektubun bir bölümü şöyle:

        "Merhaba ben, ailem, çocuklarım ya da ben yokmuşum. Bu mektup elime geldiğinde neler hissedeceğimi bilmiyorum. O zaman hayatım nasıl olacak, eşim ve çocuklarım olacak mı? Belki de ben ölmüş de olabilirim. Bu mektubu başkası da okuyabilir. Evet ilginç ve enteresan bir duygu. 21 yıl sonrasına mektup yazmak gerçekten ilginç. İnsan her şeyi yazmak istiyor. Şu anda Mardin İl Jandarma'da askerlik yapıyorum. Daha askere başlayalı 4 ay oldu. Şafak 390 diyorum. Benim için çok uzun bir zaman ama sabrediyoruz."

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