Sakarya'da hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiğinin otomobile çarpması kamerada
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiğinin karşı yönden gelen otomobile çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiğinin karşı yönden gelen otomobile çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde seyreden 54 AIT 221 plakalı hafif ticari aracın, sol ön lastiği henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak, karşı yönden gelen otomobile çarptı.
Yaralanmanın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari araçtan çıkan lastiğin karşı yönden gelen otomobilin ön kısmına vurduktan sonra hızla fırlaması yer alıyor.