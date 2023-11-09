Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
TS: Tacir Satışı
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