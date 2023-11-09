Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,71 İç fındık (11-13 mm) Kg GTS 170,00 Kabuklu fındık Kg TS 95,80 Mısır dane Kg TS 6,64 Yemlik buğday Kg HMS 5,86

HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı