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        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:29
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        Sakarya Ticaret Borsası
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        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Arpa Kg HMS 5,71
        İç fındık (11-13 mm) Kg GTS 170,00
        Kabuklu fındık Kg TS 95,80
        Mısır dane Kg TS 6,64
        Yemlik buğday Kg HMS 5,86

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

        TS: Tacir Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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