Tatar ressam, torun hasretiyle yerleştiği Sakarya'da sanatını sürdürüyor

Tataristan'da yaşarken torunlarına duyduğu özlem nedeniyle 10 yıl önce Sakarya'nın Akyazı ilçesine yerleşen ressam Mahmut İsmagilov, atölyeye dönüştürdüğü evinde sanatını icra ediyor.

Makine mühendisi 73 yaşındaki İsmagilov, 1991'de ülkesinde geçirdiği mide ameliyatı sonrası sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bırakıp çocukluk hayali ressamlığa yöneldi.

Çalışmalarını ilk kez 1997'de İstanbul'da açtığı sergide izlenime sunan İsmagilov, Sakarya'da evli kızı ve torunlarıyla vakit geçirmek için 10 yıl önce Tataristan'daki evini satarak buraya yerleşti.

Atölyeye dönüştürdüğü evinde sanatını icra eden İsmagilov, AA muhabirine, çocukken kara kalem resim yaptığını ve bu alanda eğitim görmek istediğini söyledi.

Babasının ise ressam olmasını istemediğini anlatan İsmagilov, "Babam 'Mühendis, doktor ol.' dedi. Ben de babamı dinledim, makine mühendisi oldum." ifadesini kullandı.

İsmagilov, sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bıraktığını dile getirerek, "Ne yapacağım derken, resme yöneldim, yaptıkça da ilham geldi, devam ettim." diye konuştu.

Sergiler açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu bildiren İsmagilov, "Arkadaşlarım 'Mühendis nasıl böyle resimler yapıyor?' diye çok şaşırdı. Onların sözleri bana daha da ilham verdi, hevesle devam etmemi sağladı. Binden fazla resmim var. Satılan da hediye ettiğim de oldu. 100'den fazla karma ve şahsi sergiye katıldım." dedi.

Farklı şehirlerde sergiler açmak istediğini anlatan İsmagilov, "Tüm insanlara ve Türkiye'ye sanatımı göstermek istiyorum." diye konuştu.

İsmagilov, Türkiye'yi çok sevdiğini, çevresindekilerin kendisine "Tatar Amca" şeklinde hitap ettiğini belirtti.