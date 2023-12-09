Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 65 Mikail Okyar) , Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Simon), Hasan Kılıç (Dk. 72 Rotman), Roshi (Dk. 65 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 72 Dino), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Emre Nizam), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 46 Enishan Ceylan), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

        Goller: Dk. 25 Del Valle, Dk. 38 Sinan Kurt, Dk. 90+2 Dino (Sakaryaspor), Dk. 67 Anıl Yiğit Çınar (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kart: Dk. 90+1 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol 2 penaltı VAR!
        3 gol 2 penaltı VAR!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sakarya ve Düzce'de sağanak etkili oldu
        Sakarya ve Düzce'de sağanak etkili oldu
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da kurra hafızlık icazet törenine...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da kurra hafızlık icazet törenine...
        STB Başkanı Genç'ten Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Tan'a ziya...
        STB Başkanı Genç'ten Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Tan'a ziya...
        Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı