Stat:YeniSakarya Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 65 Mikail Okyar) , Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Simon), Hasan Kılıç (Dk. 72 Rotman), Roshi (Dk. 65 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 72 Dino), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Emre Nizam), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 46 Enishan Ceylan), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 25 Del Valle, Dk. 38 Sinan Kurt, Dk. 90+2 Dino (Sakaryaspor), Dk. 67 Anıl Yiğit Çınar (Bitexen Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

SAKARYA

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