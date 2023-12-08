STB Başkanı Genç'ten Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Tan'a ziyaret Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Mustafa Genç, Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Tan'ı ziyaret etti.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Mustafa Genç, Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Tan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genç, göreve yeni seçilen Tan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Toprağın önemine değinen Genç, katıldığı toplantılarda sürdürülebilir tarımı anlattığını belirterek, girdi maliyetlerinin daha iyi düzeylere çekilerek gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genç ve beraberindeki heyete teşekkür eden Tan da Sakarya Ticaret Borsası ile ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.