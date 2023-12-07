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        Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

        SAKARYA'nınKarasu ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın panik yaratırken, mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:10
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        Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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        SAKARYA'nınKarasu ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın panik yaratırken, mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evdekiler de yangını fark edip binayı terk ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken, alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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