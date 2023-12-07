Sakarya'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen arazi aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Topçu (47) idaresindeki UTV tipi arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yanık Mahallesi mevkisindeki köy yolunda devrildi.

Aracın altında kalan ve ağır yaralanan Topçu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Topçu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.