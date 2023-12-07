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        Sakarya'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen arazi aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:33
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        Sakarya'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen arazi aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil Topçu (47) idaresindeki UTV tipi arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yanık Mahallesi mevkisindeki köy yolunda devrildi.

        Aracın altında kalan ve ağır yaralanan Topçu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Topçu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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