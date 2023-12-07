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        Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıtıyor

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:47
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        Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıtıyor
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

        Yaprakları sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge bürünen kestane, çam ve gürgen ağaçları, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

        Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, bölgeden geçenlere sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı sunuyor.

        Çam Dağı civarındaki Kestanepınarı, Şerbetpınarı, Kirazlı, Açmabaşı ve Çakmaklı mahalleleri üzerinde sis de etkili oldu.

        Dağın eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

        Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü ve sis manzarası, dronla da görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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