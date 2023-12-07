Arazi aracı UTV devrildi: 1 ölü
SAKARYA´nınSapancailçesinde devrilen arazi aracı UTV´nin altında kalan Halil Topçu (47) yaşamını yitirdi.
SAKARYA´nınSapancailçesinde devrilen arazi aracı UTV´nin altında kalan Halil Topçu (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Yanık Mahallesinde meydana geldi. Halil Topçu idaresindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Topçu, devrilen aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topçu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Topçu´nun yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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