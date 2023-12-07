Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Jishkariani'den Sapanca Belediyesine ziyaret

Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Özen, makamında ağırladığı Jishkariani ile Türkiye-Gürcistan ilişkileri konusunda bir süre sohbet etti.

Sapanca Belediyesinin verdiği hizmetler ve projeler hakkında bilgi veren Özen, ilçede çok sayıda Gürcistan asıllı kişinin bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu kültüre çok aşinayız. Ziyaretinden dolayı Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkonsolos Jishkariani de misafirperverlik için teşekkür ederek, "Türkiye'nin başarılarını tüm dünya gibi biz de takip ediyoruz ve Türkiye bizim kardeş ülkemizdir." açıklamasında bulundu.

Özen, ziyaret sonunda misafirine Sapanca'yı anlatan kitap ve şilt hediye etti.