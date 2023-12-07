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        Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:44
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        Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın Kadir A.'nın ikamet ettiği 3'ncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın çıkan evde bulunan 6 kişi, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Ambulansta müdahale edilen bu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Yangın diğer katlara sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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