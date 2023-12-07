Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın Kadir A.'nın ikamet ettiği 3'ncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın çıkan evde bulunan 6 kişi, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Ambulansta müdahale edilen bu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yangın diğer katlara sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise kullanılmaz hale geldi.
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