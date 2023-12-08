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        Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:57
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        Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı.

        Şeker Mahallesi'nde E.Ç. (23) ile karısı S.Ç. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu E.Ç, S.Ç'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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