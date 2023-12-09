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        Sakarya ve Düzce'de sağanak etkili oldu

        Sakarya ve Düzce'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:11
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        Sakarya ve Düzce'de sağanak etkili oldu
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        Sakarya ve Düzce'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı.

        Kovukpelit Mahallesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı yol ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kocaali Belediyesi ekipleri, su baskını ve taşkın yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

        Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle de balıkçılar, denize açılamadı.

        - Düzce

        Düzce'de sağanak, Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarının çökmesine neden oldu.

        Çökme nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Çökmenin yaşandığı bölgede, toprak kayması ve yeni bir çökme ihtimaline karşı önlem alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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