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        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından "Selçuklu Mutfağı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:24
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        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından "Selçuklu Mutfağı" etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül koordinatörlüğünde hazırlanan etkinlikte, Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı.

        Daha sonra misafirlere menüdeki tutmaç çorbası, herise (keşkek), cevizli nukul, sirkencübin eşliğinde et tiridi ve zerde tatlısı ikram edildi. Yiyecekler, katılımcılardan tam not aldı.

        Etkinlik sonunda 2023 Helal Expo kapsamında düzenlenen Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya kazanan Faiz Fajar Mulia ile üniversiteler arası kategoride ikincilik kupası ve gümüş madalya alan Ahmet Güler, Sima Demirci ve Yakuphan Obut'tan oluşan fakülte takımına plaket verildi.

        Programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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