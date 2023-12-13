Sakarya Üniversitesinin yıllık faaliyetleri gazetecilere anlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, yıl içerisinde yaptıkları faaliyetleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Personel lokalinde düzenlenen toplantıda konuşan Al, kentin en önemli kurumlarından biri olan SAÜ'ye atandıkları günden beri adanmışlık anlayışıyla gece gündüz çalışmayı sürdürdüklerini anlattı.

Göreve geldikleri zaman daha çok proje ve yayından bahsetmek istediklerini aktaran Al, "Her dönemde birtakım öncelikler olabiliyor. 'Bu dönemde de yayınlar, projeler, araştırmalar daha fazla ön plana çıksın.' dedik ve bu amaçla yola çıktık. Bunun için gerekli yapılar oluşturduk. Araştırma Dekanlığından tutun da uluslararası ofise kadar birtakım yapılar kurduk ve bu birimlerde birtakım çalışmalar yaptık." dedi.

Al, SAÜ'nün akademik geleneklerin yanında değişim konusunda öncü üniversitelerden biri olduğunu vurgulayarak, gerek kalite gerek akreditasyon gerekse çağdaş eğitim modelleri konusunda birçok üniversiteye öncülük ve modellik etmiş kurum olduklarını söyledi.

- "Araştırma üniversitesi sıralamasında ilk 20'ye girmek olmazsa olmazımız"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) çeşitli kriterleri karşılayan ilk 20 üniversiteye "araştırma üniversitesi" ünvanı verildiğini anımsatan Al, "Bu önemli bir tescil bizim için. İlk 20'ye girdiğiniz zaman tescillenmiş oluyorsunuz. Ayrıca bütçe ve kadro ayrıcalıklarınız da var. Yani hem kaynak hem de kadro esnekliğiniz de var. O üniversitelere yönelik birtakım projeler de var. Bu anlamda bizim için ilk 20'ye girmek olmazsa olmazımız. Burada en ufak tereddüdümüz yok. Kısa dönemde hedefimizi buna göre ayarladık ve bütün eylemlerimizi, işlemlerimizi ona göre yapmak durumundayız." diye konuştu.

Rektör Al, YÖK'ün geçenlerde ilk 20 üniversiteyi kendi içerisinde tekrar sıraladığını fakat henüz kurumları buna dahil etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"YÖK, şöyle bir açıklama yaptı; 'Aday üniversiteleri yakında ilan edeceğiz.' dedi. Yani ilk 20'ye girme potansiyeli olan aday üniversiteleri muhtemelen bir hafta 10 gün ya da 15 gün içerisinde ilan edecekler. Onları yaklaşık 2 yıl takip edecekler, 2 yıl sonra o aday üniversiteleri ilk 20'ye girip girmeme konusunda tescilleyecekler. Umuyoruz ki Sakarya Üniversitesi de bu aday üniversitelerden biri olarak yakında ilan edilirse bu bizim için önemli adım olarak düşünülebilir. Bir nevi ilk adım olarak tescillenmiş oluruz ama asıl sorumluluğumuz ondan sonra başlıyor. Aday olup da ilk 20'ye girmemek, bizim için olumsuz durum olur. Bu nedenle biraz sorumluluklarımız da artıyor."

Toplantıda, SAÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Uygun, Prof. Dr. Emrah Doğan, Prof. Dr. Özer Köseoğlu ile Sakarya Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Soruları da yanıtlayan Rektör Al, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.