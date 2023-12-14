Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

        Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak.

        İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesince Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vakıf üyesi kadınların evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma, aşure gibi çeşitli yiyecekler ile hediyelik eşyalar ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

        Bazı kadınlar da "hayır çarşısı"nda sac böreği yaparak destekte bulundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bugün maalesef kan ağladığını söyledi.

        Saldırı karşısında yüreklerinin sızladığını dile getiren Aşık, Müslümanlar olarak kavli duanın yanında İsrail menşeili ürünleri almayarak fiili duayla duruma tepki göstereceklerini kaydetti.

        Müslüman'a yakışanın bu olduğunu vurgulayan Aşık, "Sadece böyle söylemekle sonuç alınmaz. Kavli duaya, fiili duamız da ortak olacaktır. İnşallah zafer yakındır." ifadesini kullandı.

        Aşık, TDV üyesi kadınların ve gençlerin katkısıyla yapılan kermesin iki gün süreceğini belirterek, "Elinizden gelen gayreti gösterin. Yarın mahşer günü Allah, 'Kulum ilk kıblen Mescid-i Aksa'ya ne yaptın?' dediği zaman, 'Yarabbi, evde dua ettim ama gücüm nispetinde bir kuruşum da oraya geçti.' diyebilesiniz. Karınca misali en azından safımız belli olsun. Bu sadece Arapların meselesi değildir, ümmetin, İslam'ın meselesidir." diye konuştu.

        Zalim İsrail'in saldırısının İslam aleminin uyanmasına vesile olduğunu anlatan Aşık, "Göreceksiniz zafer yakındır. Kur'an öyle buyuruyor. Allah müjdeyi öyle veriyor inşallah. Bu güzel hizmete, kermese emeği geçen kimler varsa Rabbim onlardan razı olsun." dedi.

        İki gün sürecek hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilen gelir Filistinlilere bağışlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı
        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı
        Bakanlıktan Sakarya'daki YADEM'e hibe desteği verilecek
        Bakanlıktan Sakarya'daki YADEM'e hibe desteği verilecek
        Sakarya Üniversitesinin yıllık faaliyetleri gazetecilere anlatıldı
        Sakarya Üniversitesinin yıllık faaliyetleri gazetecilere anlatıldı
        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı