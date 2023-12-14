Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karasu-Adapazarı yolu Limandere Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Sözen'e (47), R.A. idaresindeki 54 AFK 020 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sözen'in cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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