Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Karasu-Adapazarı yolu Limandere Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Sözen'e (47), R.A. idaresindeki 54 AFK 020 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sözen'in cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!

        Benzer Haberler

        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı
        SUBÜ'deki etkinlikte Selçuklu mutfağına özgü yiyecekler tanıtıldı
        Bakanlıktan Sakarya'daki YADEM'e hibe desteği verilecek
        Bakanlıktan Sakarya'daki YADEM'e hibe desteği verilecek
        Sakarya Üniversitesinin yıllık faaliyetleri gazetecilere anlatıldı
        Sakarya Üniversitesinin yıllık faaliyetleri gazetecilere anlatıldı
        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı
        Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı