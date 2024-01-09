Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'deki memurların şartlarında iyileştirme yapıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'deki memurların şartlarında iyileştirme yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) görevli memurların şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan sözleşmenin imzalanması için tören düzenlendi.

        Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile BEM-BİR-SEN Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını yüzde 100'e çıkaran sözleşmeyi imzaladı.

        Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Yüce, "Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refah içinde yaşayabilmesi, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilmesi yönünde yapılacak çalışmaları var gücümüzle destekliyoruz. İmzaladığımız sözleşmeyle bünyemizde görev yapmakta olan 809 çalışanımız sosyal denge tazminatı almaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

        Yüce, memurların yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını 5 puan daha artırarak yüzde 100'e çıkardıklarını belirterek, sendika temsilcilerine gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        SUBÜ'de Kariyer Zirvesi düzenlendi
        SUBÜ'de Kariyer Zirvesi düzenlendi
        Sakarya'da Su ve Atık Su Laboratuvarı hizmete alındı
        Sakarya'da Su ve Atık Su Laboratuvarı hizmete alındı
        SGB ve SGC başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        SGB ve SGC başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı