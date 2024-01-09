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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:28
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, 10 Ocak 1961 tarihinin, halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda ve şartta büyük özveriyle icra ettikleri önemli görevler ve üstlendikleri büyük sorumluluklarla hayatın her alanına dokunan basın mensuplarının haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel gün olduğunu belirtti.

        Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok önemli katkıları bulunan, görevlerini yerine getirirken büyük fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerinin bu gayretlerinin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Karadeniz, Sakarya'da etkili iletişim süreci yaşadığı, ortak kamu hizmeti yürüttüğü güzide basın mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Teknolojinin daha da gelişmesiyle sosyal medya platformlarının artık hayatın her alanını kapsadığına işaret eden Karadaniz, "Bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde gerçek, doğru ve dürüst habercilik anlayışına sahip basın mensuplarımızın görevleri ve sorumlulukları, her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Son dönemlerde etkisinin ne denli güçlü olduğuna şahit olduğumuz bu mecraların, doğru ve tarafsız şekilde kullanılmasının önemi de bir o kadar kendisini göstermiştir. Bundan dolayıdır ki her olayın anı anına sunulduğu dijital dünyayı doğru takip etmeli ve yorumlayabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        - "Değerli gazetecilerimizle mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz"

        Karadeniz, özellikle bugün Ortadoğu'da İsrail'in devam ettirdiği katliam ve soykırımların kendilerine, özellikle Batı medyasınca nasıl aktarıldığını çok net görebildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Herkesin gerçeğe ihtiyacı olduğunu ve adaletin herkese bir gün lazım olacağını çok iyi biliyoruz. Doğruyu, sevgiyi, birlik ve beraberliği, insana insan olduğu için saygı duymayı ve haksızlığa, yalana alet olmamayı şiar edinmiş kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, değerli gazetecilerimizle birlikte her fırsatta mazlumun yanında yer almaya ve aylardır çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden mazlum halkı katledenlerin ve onların yaptıklarını görmezden gelen, hatta açık dezenformasyonla Filistinlilerin haksızlık yaptığına insanları inandırmaya çalışan herkesin karşısında yer almaya devam edeceğiz.

        Ortadoğu'da özellikle de İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve vahşetin sona ermesi en büyük temennimiz olurken, meslek etiğine göre hareket eden ve vicdanının sesini dinleyerek doğruları ve gerçekleri tüm dünyaya duyuran, milleti, uyruğu ne olursa olsun tüm gazetecileri yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman ve her fırsatta devletinin, milletinin ve bayrağının yanında yer alan, gördükleri ve bildiklerini doğru ve tarafsız şekilde aktarma gayretinde olan bütün çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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