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        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı

        Kocaali'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:52
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        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
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        Kocaali'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

        Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 6 dereceye düştü.

        Sıcak ve güneşli havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

        Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

        Kardelenler, bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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