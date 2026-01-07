Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 02:07 Güncelleme: 07.01.2026 - 02:07
        Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        B.Ç. (36) yönetimindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabilen otomobildeki sürücü ile F.I. (28) ve H.I. (54) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücü B.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

