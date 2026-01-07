Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
B.Ç. (36) yönetimindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabilen otomobildeki sürücü ile F.I. (28) ve H.I. (54) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü B.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
