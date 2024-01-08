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        Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü TIR şoförü kurtardı

        SAKARYA'nınKarasu ilçesinde devrilip, alev alan otomobilde sıkışan sürücü İrfan Aşık, yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:10
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        Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü TIR şoförü kurtardı
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        SAKARYA'nınKarasu ilçesinde devrilip, alev alan otomobilde sıkışan sürücü İrfan Aşık, yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İrfan Aşık yönetimindeki 06 FF 263 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ve aydınlatma direğine çarptı ardından alev aldı. Bu sırada yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu. Parlak, otomobilde sıkışan sürücüyü aracın camını kırarak kurtardı. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan Aşık hastaneye kaldırıldı. Aşık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Parlak'ın sürücüyü kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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