SUBÜ'den kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu İşletme Programı öğrencileri için "Yenilik Yönetimi" dersi kapsamında Tuzla Tersanesi'ne teknik gezi düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Tuzla Tersanesi'nde yer alan Gemak Gemi Makine ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni ziyaret etti.

Öğretim Görevlisi Cemile Çulcuoğlu mihmandarlığında düzenlenen teknik gezi ile gemi ve denizcilik sektöründe Türkiye'nin yeri, yapılan yeni uygulamalar, gemi imalat ve tamiri ile inovatif gelişmelerin yerinde öğrenilmesi ve incelenmesi amaçlandı.

Gemak Gemi Makine ve Sanayi Satın Alma Müdürü Erkan Tosyalı tarafından bilgilendirilen öğrenciler, teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanıldığını görme fırsatı buldu.

- "Moleküler Gastronomi" etkinliği

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından "Moleküler Gastronomi" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül'ün koordinatörlüğünü yaptığı ve Araştırma Görevlisi Sevim Usta Dişsiz, Elif Kaymaz, Mustafa İnanç Kapucuoğlu ve Veli Ceylan'ın işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, konuklara sunum gerçekleştirildi.

Sunumda moleküler gastronominin tarihi ve kullanılan tekniklere ilişkin bilgi verildi, daha sonra bu teknikler kullanılarak hazırlanan tabaklar servis edildi.

Jelleştirme, küreleme ve tütsüleme tekniğinin kullanıldığı başlangıç tabağıyla başlayan menü sunumunda, ara sıcak olarak sebze köpüğü eşliğinde risotto, ana yemek olarak hollandez sos eşliğinde sous vide somon ve jelleştirme tekniğinin kullanıldığı çikolatalı karamelli mousse sunuldu.

Etkinliğe, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema da katıldı.

- SUBÜ Erkek Basketbol Takımı'ndan bronz madalya

SUBÜ Erkek Basketbol Takımı, Zonguldak'ta düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Müsabakaları'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Basketbol Bölgesel Lig Zonguldak Grubu Müsabakaları'nda Yalova Üniversitesi birinci, Kocaeli Üniversitesi ise ikinci oldu.

Elde ettiği üçüncülükle 6 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaşan SUBÜ ekibi, antrenörleri Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Seray Soydaş Yaralı yönetiminde toplamda 20 madalyayla TÜSF sıralamasında 28'inciliğe yükseldi.