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        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:23
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        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        D-650 kara yolundaki ilk kazada, Bilecik istikametinde seyreden H.D. yönetimindeki 43 AFK 782 plakalı kamyonet, Hayrettin Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

        Kazada sürücü ile yanındaki S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        - Sulama kanalına devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

        Diğer kaza ise Çardak Mahallesi yolunda meydana geldi. B.G. idaresindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait dolgu malzemesi yüklü kamyon, sulama kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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