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        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü yakalandı

        Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:36
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        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü yakalandı
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        Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince 22-28 Ocak'ta suç ve suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Kontrol ve denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 13 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi, 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Çalışma kapsamında gözaltına alınan, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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