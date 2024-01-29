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        Acelle Yaylası'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

        Akyazı ilçesinde yer alan Acelle Yaylası'na gönüllüler tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:38
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        Acelle Yaylası'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
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        Akyazı ilçesinde yer alan Acelle Yaylası'na gönüllüler tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Vedat ve Selçuk Yazıcı önderliğinde bir grup gönüllü, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek için yemleme çalışması yaptı.

        Çetin kış şartlarında hayvanların beslenmesine katkı sağlamayı amaçlayan hayvanseverler, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlara saman, arpa ve yaklaşık 500 kilogram ekmek bıraktı.

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