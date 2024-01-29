Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, basın mensuplarıyla buluştu Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Alemdar, kente hizmet eden tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Alemdar, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için tüm gayretiyle çalışacaklarını belirterek, "Sokaklara inecek ve vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız. Hayata geçireceğiz projeler noktasında 7/24 mesai anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi.

Gittikleri her ilçede coşku ve samimiyet gördüğünü dile getiren Alemdar, "İnşallah bu samimiyet ve sevgiye layık olacağız. Hedefimiz vizyonumuz ve yol haritamız belli. Şehrimize kazandıracağımız projelerimiz var. Hizmet üretmek için hazırız ve kararlıyız." diye konuştu.

Bir gazetecinin şehirdeki trafik sorunu ve raylı sisteme ilişkin sorusuna Alemdar, "Raylı sistemlerde atılan müspet adımları sürdürecek ve en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bununla birlikte trafiğin arttığını biliyoruz. Projeler geliştirdik, en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." yanıtını verdi.

Alemdar, yatay mimari ve deprem güvenliği ile ilgili soruya ilişkin şunları kaydetti:

"En başından itibaren Sakarya'mız için yatay mimari ve güvenlikli binalar dedik. Bu önceliklerimiz arasındadır. Vazgeçmek, taviz vermek yok. Deprem görmüş binalarımızı dönüştüreceğiz. Bunun yanı sıra şehrimiz tarım alanında oldukça verimli, sıvılaşması yüksek olan tarım alanında yapılaşma yapmayacağız. Aynı zamanda yerinde dönüşüm ile de dönüşümü hızlandıracağız."

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, partililer ve basın mensupları katıldı.