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        Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:09 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:15
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        Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. 900 rakımlı Çam Dağı'nı da içinde bulunduran Kocaali-Hendek il yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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