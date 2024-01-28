Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. 900 rakımlı Çam Dağı'nı da içinde bulunduran Kocaali-Hendek il yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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