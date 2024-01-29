Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakaryaspor'a takım otobüsü hediye etti Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a takım otobüsü hediye etti.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a takım otobüsü hediye etti.

Yusuf Alemdar İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, otobüsün direksiyonuna geçen Alemdar'ı Rüstemler Tesisleri'nde Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yönetimi ve taraftarların karşıladığı anlatıldı.

Dış giydirmeleri yapılan ve iç kısımları yenilenen otobüsün törenle Sakaryaspor'a teslim edildiği aktarılan açıklamada, programa AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı kaydedildi.

Alemdar, yeşil-siyahlı ekibin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sakarya'da doğduk, burada büyüdük. Bu şehre olan sevdamızla bugünlere geldik. Şehrimizin en büyük markası Sakaryaspor'a katkımız olsun istedik. Bugün takım otobüsümüzü teslim etik. Rabbim kaza göstermesin. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Milletvekili Erdoğan da şehrin markası Sakaryaspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceklerine değinerek, Sakaryaspor ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Camia adına hediye için teşekkür eden Kulüp Başkanı Genç de Sakaryaspor'u layık olduğu yere hep birlikte götüreceklerini kaydetti.

Teknik direktör Tuncay Şanlı'yla da kısa görüşme yapan ve başarılan dileyen Alemdar, Sakaryaspor'a inandıklarını ifade etti.