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        Dental oral enfeksiyonlar ve ağız mikrobiyotası Sakarya'da düzenlenecek uluslararası kongrede tartışılacak

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 21-23 Şubat'ta "4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:02
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        Dental oral enfeksiyonlar ve ağız mikrobiyotası Sakarya'da düzenlenecek uluslararası kongrede tartışılacak
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 21-23 Şubat'ta "4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

        SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrede, diş hekimliğinde gözlenen dental oral enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulmasının toplum sağlığındaki önemine dikkati çekilecek.

        TÜBİTAK tarafından "Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında desteklenen kongrenin konuları, yurt içi ve dışından gelecek uzman konuşmacılar tarafından konferans ve sunumlarla ele alınacak.

        "Dental Enfeksiyonlar ve Yapay Zeka" ile "Fonksiyonel Ağız Mikrobiyotası" çerçevesinde yapay zekanın da tartışılacağı kongrenin son gününde uzmanların, botoks, sağlık turizmi, dental estetik, gülüş tasarımı, implant pratiği, diş hekimliğinde fotoğrafçılık teknikleri, rejeneratif tedavi konularında kurs ve workshoplar yapması planlanıyor.

        SAÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş editörlüğünde oluşturulan "Diş Hekimliğinde Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" ile "Ağız Mikrobiyotası" kitapları da katılımcıların ilgisine sunulacak.

        Öte yandan diş hekimliği öğrencileri için kongrede düzenlenecek bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödül verilecek.

        Kongreyle ilgili detaylı bilgilere, "doinf4.sakarya.edu.tr" web adresinden ve "@doinfcongress" Instagram hesabından ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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