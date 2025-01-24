Sakarya'da 250 kaçak parfüm ele geçirildi
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 250 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 250 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan şehre kaçak parfüm getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 250 kaçak parfüm ele geçirildi.
Operasyonda zanlı K.Ö. (66) gözaltına alındı.
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