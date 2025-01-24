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        Sakarya'da 250 kaçak parfüm ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 250 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:32
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        Sakarya'da 250 kaçak parfüm ele geçirildi
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 250 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan şehre kaçak parfüm getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 250 kaçak parfüm ele geçirildi.

        Operasyonda zanlı K.Ö. (66) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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