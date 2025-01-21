Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadaki travers vinç (yatay veya dikey kaldırma ekipmanı), yabancı uyruklu işçi İsa E'nin (22) üzerine düştü.

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