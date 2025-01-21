Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadaki travers vinç (yatay veya dikey kaldırma ekipmanı), yabancı uyruklu işçi İsa E'nin (22) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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