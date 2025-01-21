Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadaki travers vinç (yatay veya dikey kaldırma ekipmanı), yabancı uyruklu işçi İsa E'nin (22) üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tu...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tu...
        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözalt...
        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözalt...
        Evlerin terasında kurduğu seralarda 4 mevsim organik tarım yapıyor
        Evlerin terasında kurduğu seralarda 4 mevsim organik tarım yapıyor
        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi
        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı'ya veda...
        Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı'ya veda...