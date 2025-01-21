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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tutuklama

        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:39 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:39
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tutuklama
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        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin başlattıkları "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı. İki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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