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        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:12
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        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Taraklı-Geyve kara yolu mevkisinde C.C. idaresindeki 14 AR 849 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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