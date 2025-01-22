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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram?" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:32
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram?" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin Ocak Kültür Sanat Takvimi programları kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye tarihçi yazar Hakan Erdem katıldı.

        Erdem, "Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram" başlığı altında ele alınan söyleşide Osmanlı-Türk modernleşmesinin temel meselelerinden bahsetti.

        Batılılaşmanın modernleşme için bir ön koşul olmadığına değinen Erdem, "Her toplum, kendi tarihsel ve coğrafi bağlamında modernleşme süreçlerini farklı şekillerde yaşayabilir. Önemli olan, bu kavramları doğru anlamak ve birbirine karıştırmamaktır." ifadelerini kullandı.

        - SAMEK'te 24 farklı branşta kursiyerlere eğitim veriliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), 2024-2025 eğitim döneminde 24 farklı branşta 455 kursiyere eğitim verdi.

        Kocaali SAMEK'te eğitim gören kursiyerler, teknik bilgi ve beceri öğrenmenin yanı sıra yetkinlikler kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        - SUBÜ öğrencileri ilkokul duvarlarını boyadı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Etkinlik Atölyesi Topluluğu ile "Gönüllülük Çalışmaları" dersini alan öğrenciler, Hayat Arama Kurtarma Derneği (HAYAT) işbirliği ile Hendek'te bulunan Kazımiye Cumhuriyet İlkokulu'nun duvarlarını boyadı.

        Topluluk başkanı öğretim görevlisi Sezgin Bıçak, 2025 yılının ilk etkinliğinde önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

        Öğrenciler de HAYAT ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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