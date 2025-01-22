Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70'i tamamlandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hastanelerin bulunduğu bölgede hizmete sunacağı katlı otoparkın inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70'i tamamlandı
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hastanelerin bulunduğu bölgede hizmete sunacağı katlı otoparkın inşası sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi'nin yakınında 4 bin 500 metrekare alana inşa edilen 530 araç kapasiteli katlı otoparkta yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Hastaneler bölgesindeki park sorununa çözüm getirmek için inşa çalışmalarına başladığımız katlı otopark projemizde yüzde 70 seviyelerine gelindi. 4 bin 561 metrekare alan içerisinde 530 araç kapasiteli olarak hayata geçireceğimiz otoparkın kaba inşaatı tamamlandı, iç imalat çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede tamamlayacağımız otopark, bölgedeki park sorununa çözüm olacak." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü
        Sakarya'da fabrikada üzerine vinç düşen işçi öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tu...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 5 tu...
        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözalt...
        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözalt...
        Evlerin terasında kurduğu seralarda 4 mevsim organik tarım yapıyor
        Evlerin terasında kurduğu seralarda 4 mevsim organik tarım yapıyor
        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi
        Otoyolda araçların çarparak parçaladığı kişinin kimliği tespit edildi