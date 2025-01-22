Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70'i tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hastanelerin bulunduğu bölgede hizmete sunacağı katlı otoparkın inşası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi'nin yakınında 4 bin 500 metrekare alana inşa edilen 530 araç kapasiteli katlı otoparkta yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hastaneler bölgesindeki park sorununa çözüm getirmek için inşa çalışmalarına başladığımız katlı otopark projemizde yüzde 70 seviyelerine gelindi. 4 bin 561 metrekare alan içerisinde 530 araç kapasiteli olarak hayata geçireceğimiz otoparkın kaba inşaatı tamamlandı, iç imalat çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede tamamlayacağımız otopark, bölgedeki park sorununa çözüm olacak." ifadeleri kullanıldı.