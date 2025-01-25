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        Sakarya'da tıkanan kanalı açmak isterken suya düşen kişi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıkalı kanalı açmak isterken suya düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:52
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        Sakarya'da tıkanan kanalı açmak isterken suya düşen kişi öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıkalı kanalı açmak isterken suya düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

        Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Hasan Yazıksız (70), sağanak nedeniyle tıkanan kanalı açarken dengesini kaybedip suya düştü. Kanalda sürüklenen Yazıksız, fındık bahçesinde baygın halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Yazıksız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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