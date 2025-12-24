Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 55,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bu doğrultuda 147 personel ve 3 narkotik dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.