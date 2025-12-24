Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu doğrultuda 147 personel ve 3 narkotik dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 55,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 8 yaşındaki çocuk menenjit yüzünden vefat etti Kol ağrısı şikaye...
        Sakarya'da 8 yaşındaki çocuk menenjit yüzünden vefat etti Kol ağrısı şikaye...
        Havalar soğudu, aktarlara ilgi arttı Bal ve propolis satışları yükseldi
        Havalar soğudu, aktarlara ilgi arttı Bal ve propolis satışları yükseldi
        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 işyeri kapatıldı
        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 işyeri kapatıldı
        Sakarya BB Pro Team, 2026 sezonu kadrosunu tanıttı
        Sakarya BB Pro Team, 2026 sezonu kadrosunu tanıttı
        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine baskın
        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine baskın
        Öğrenciler program yapımını stüdyoda deneyimliyor
        Öğrenciler program yapımını stüdyoda deneyimliyor