Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu doğrultuda 147 personel ve 3 narkotik dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 55,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
