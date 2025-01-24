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        ASRİAD Sakarya Şubesi, "21. İş Geliştirme ve Ticaret" toplantısı düzenledi

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi tarafından "21. İş Geliştirme ve Ticaret" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:09
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        ASRİAD Sakarya Şubesi, "21. İş Geliştirme ve Ticaret" toplantısı düzenledi
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        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi tarafından "21. İş Geliştirme ve Ticaret" toplantısı gerçekleştirildi.

        Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantı, ASRİAD Sakarya İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Mustafa Ayyıldız’ın moderatörlüğünde, 45 iş insanının katılımıyla düzenlendi.

        İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) Sakarya Başkanı Sevil Faydalı ve üye firmaların konuk olarak katıldığı network paylaşımı ve ticaret toplantısında katılımcı firmalar, sektörlerinde yürüttükleri projeler ve sundukları hizmetler hakkında bilgi paylaştı, işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

        ASRİAD Sakarya Başkanı Rıdvan Ulusal, iş kadınları ve iş adamlarının kentte ilk defa network paylaşımı adına bir araya geldiğini belirterek, Sakarya'nın barındırdığı ticari potansiyelleri önceden görebilmenin önemine dikkat çekti, ticari birlikteliklerin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

        İSÜAD Başkanı Faydalı ise bu tür etkinliklerin iş dünyasının güçlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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